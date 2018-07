Após arrasar o São Paulo por 6 a 1 e receber a taça de campeão brasileiro no Itaquerão, os jogadores do Corinthians comemoraram o hexa no Villa Mix, casa noturna sertaneja localizada em São Paulo. Cássio, Gil, Danielo, Edu Dracena e até o técnico Tite estavam entre os corintianos que participaram da festa, comandada pelo "Grupo do Bola", na madrugada desta segunda-feira.

@cassioramos1987 @gilzagueiro04 @corinthians #poeno12 #festa #corinthiashexacampeão #HexaNaFavela Uma foto publicada por Cuiabanno Lima (@cuiabanolima) em Nov 22, 2015 às 8:37 PST

Com os amigos @edudracena.2 @20_danilo #egilson na festa do @corinthians @villamixsp #poeno12 Uma foto publicada por Cuiabanno Lima (@cuiabanolima) em Nov 22, 2015 às 7:23 PST