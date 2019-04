Jogadores do Corinthians comem pizza no vestiário para agilizar recuperação física

Nos últimos dois jogos do Corinthians, os jogadores demoraram mais tempo do que o habitual para aparecer na zona mista e dar entrevista aos jornalistas. O motivo foi revelado em vídeo pela TV do clube. Depois dos jogos contra a Ferroviária e o Santos, em Itaquera, os atletas jantaram.

A vitória no clássico de domingo foi comemorada com pizza e refrigerante no vestiário da arena. A intenção é agilizar a recuperação dos atletas com carboidrato e também aumentar o período de descanso. Ao se alimentar logo após a partida, a expectativa é que o jogador volte para casa mais cedo.

No vídeo que registra os melhores momentos da partida, na parte final, após declarações de Ralf e Manoel, os jogadores aparecem comendo mini pizzas. A assessoria de imprensa do Corinthians informou que, na partida contra a Ferroviária, teve massa no cardápio.

O técnico Fábio Carille costuma dizer em suas entrevistas que todo detalhe ajuda na recuperação dos atletas. O treinador também tem reclamado da maratona de jogos de sua equipe. Jogadores que estavam fora do país, como o volante Junior Urso, afirmaram que sofrem com o cansaço por terem de jogar duas vezes por semana.

"Na China jogávamos uma vez só por semana. Havia tempo para descanso e recuperação. Agora não tem muito tempo para isso. É descansar e jogar, descansar e jogar", declarou o volante.

O Corinthians volta a campo contra o Ceará na quarta-feira, em casa, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu o duelo de ida, fora de casa, por 3 a 1, e garante a classificação com derrota por um gol de diferença.