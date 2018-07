Jogadores do Corinthians destacam força do grupo SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians destacaram a força e o empenho do grupo na vitória da equipe neste domingo, por 1 a 0, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Líder invicto do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos e uma partida a menos que os demais rivais, a equipe paulista deu sequência ao melhor início de campanha da história dos pontos corridos da competição entre todos os participantes, após oito jogos disputados.