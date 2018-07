Jogadores do Corinthians destacam força na defesa da equipe

YOKOHAMA - A vitoriosa participação do Corinthians no Mundial de Clubes provou mais uma vez a importância da defesa no atual ciclo vitorioso da equipe. O time não foi vazado nas vitórias sobre Al Ahly, do Egito, e Chelsea, ambas por 1 a 0, o que foi fundamental para a importância. Assim, tanto os jogadores como o técnico Tite destacaram a força do setor.

"A conquista veio pela força e ajuda do conjunto. Todos os 11 jogadores ajudam, sabem marcar e são inteligentes, não fazem faltas, mas sabem ocupar os espaços", afirmou o zagueiro Paulo André.

Um dos pilares desse sistema defensivo, o volante Ralf avaliou que o Chelsea foi surpreendido pela forte marcação imposta pelo Corinthians. "Eu acho que os jogadores do Chelsea se assustaram com a nossa marcação, mas a gente não se surpreendeu com nada", comentou.

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos preferiu destacar a qualidade e a importância para o Corinthians dos volantes Ralf e Paulinho. "São os melhores volantes do Brasil. O que nos trouxe aqui foi essa equipe compacta e hoje nós repetimos isso", disse.

Os números do Corinthians nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes confirmam a força da defesa. Tite lembrou que o time sofreu apenas quatro gols em 16 partidas disputadas nesse torneio neste ano.

A forte marcação do Corinthians, porém, poderia não ter sido suficiente para a conquista do título mundial se Cássio não tivesse feito defesas difíceis neste domingo. Por isso, fez questão de destacar a boa atuação do goleiro.

"O Cássio fez duas grandes defesas e ele tem velocidade e explosão muito fortes. Fiquei muito contente pela consistência, pois o Chelsea teve três oportunidades muito claras de gol, talvez quatro, e não fizeram", disse.