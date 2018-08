Jogadores do Corinthians entregam novas bolsas de estudos da Universidade Brasil

Os jogadores Jadson, Clayson, Gabriel e Roger, do Corinthians, entregaram 10 bolsas de estudo na Universidade Brasil para alunos de baixa renda nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava. A entrega faz parte de um projeto de inclusão social inédito no futebol brasileiro chamado Esporte com Educação.

O projeto está diretamente ligado ao desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Os gols marcados, as vitórias, as partidas em que a equipe termina sem sofrer gols e as rodadas nas lideranças representam a entrega de bolsas para jovens sem condições financeiras de pagar por uma faculdade particular.

Em 2017, no primeiro ano da parceria, foram entregues 102 certificados, de diferentes cursos, em razão do título brasileiro. Nesta temporada, o clube já soma 38 bolsas, fruto do desempenho no 1º turno do Campeonato Brasileiro.