Jogadores do Corinthians fazem pacto para dedicar título a Ronaldo

SÃO PAULO - O primeiro treino do Corinthians sem Ronaldo foi marcado nesta terça-feira pela lamentação dos jogadores mais experientes e pela revelação de um pacto dos atletas. Eles projetam erguer uma taça neste ano para dedicar ao ex-companheiro de time.

"Ele não fez nenhum pedido para a gente, não, mas ele merece esse título, como o do Brasileiro. Se conquistarmos vamos dedicar a ele e ao Roberto [Carlos]", afirmou o zagueiro Chicão. "O Ronaldo não precisa nos pedir nada, porém, com certeza cada vitória, cada gol daqui para frente, nossas comemorações, serão para ele", garantiu o lateral-esquerdo Alessandro.

Os dois jogadores não esconderam o desânimo pela ausência do atacante no grupo. "Ainda não caiu a ficha da saída dele, mas o primeiro dia, com a saída do homem, foi completamente diferente, com as brincadeiras acabando, ele brincava com todo mundo e sem dúvida fará falta", declarou Chicão, que assumirá a faixa de capitão.

"Vai demorar um pouquinho para se acostumar", reforçou Alessandro, após o treino desta terça-feira. Questionado sobre a eliminação na Libertadores, o lateral voltou a defender os colegas de time. "Não entramos de salto alto, não tivemos foi competência naquele jogo", comentou.

Veja também:

Ronaldo quer se despedir do futebol com jogo na seleção brasileira

No adeus, a força de um fenômeno

Diretoria busca agora reconstruir o elenco

Sem um reforço fenomenal, será difícil manter-se na mídia

Marketing no futuro profissional de Ronaldo

Um herói com caráter

Fenômeno ainda está no coração da torcida holandesa

Hipotireoidismo afeta desempenho de atletas

Ronaldo culpa o hipotireoidismo pela aposentadoria

Dilma diz que Ronaldo foi exemplo de superação

Rivaldo e Ronaldinho lamentam aposentadoria de Ronaldo

Ronaldo é apoiado por torcedores e comove o Corinthians

Imprensa mundial exalta Ronaldo

Os principais números da carreira de Ronaldo

ESPECIAL - A trajetória de Ronaldo

GALERIA DE FOTOS - As imagens da carreira de Ronaldo

ARQUIVO O ESTADO DE S. PAULO - De garoto tímido a estrela mundial

ANTERO GRECO - Dores e decepção levam Ronaldo a antecipar a aposentadoria

MORELLI - Ronaldo sai de cena

ENQUETE - Ronaldo acerta ao encerrar a carreira?

TV ESTADÃO - Relembre a entrevista de Ronaldo em 2009