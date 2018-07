Jogadores do Corinthians festejam bom momento após nova vitória

SÃO PAULO - A vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa no clássico desta quarta-feira à noite, no Pacaembu, colocou o Corinthians na liderança provisória do Campeonato Paulista e foi muito festejado pelos jogadores da equipe. Eles destacaram o bom momento vivido pelo time, que agora acumula sete triunfos e dois empates em nove partidas na competição estadual.

"Hoje (quarta) todo mundo foi bem, fiz um gol, ajudei meus companheiros e a gente conseguiu se manter na liderança", disse o atacante Willian, que abriu o placar para os corintianos no confronto. "Temos que ter humildade e ambição de vencer, sempre respeitamos os outros times, mas a gente se impõe e honra a camisa do Corinthians", completou.

O goleiro Júlio César, por sua vez, destacou que o Corinthians só tomou três gols em nove confrontos e é a melhor defesa deste Paulistão. O bom desempenho do setor defensivo minimiza o fato de a equipe só ter marcado 12 vezes até aqui na competição. "Nós temos um equilíbrio, não estamos fazendo muitos gols, mas também não estamos tomando muitos. É importante que a equipe faça os gols necessários e não fique com a defesa muito vazada", enfatizou.

Já o meia Alex admitiu que o Corinthians esteve longe de apresentar um desempenho brilhante até aqui, mas enalteceu a eficiência do time no torneio estadual. "Mesmo não jogando bem em todos os jogos, conseguimos os resultados, os pontos, isso também é importante no futebol", analisou.

Disposto a seguir invicto neste Paulistão, o Corinthians voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Botafogo, atual 17.º colocado, às 18h30, novamente no Pacaembu, pela décima rodada da competição.