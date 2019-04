Jogadores do Corinthians estranham presença de políticos na festa do tri

Os jogadores do Corinthians se mostraram surpresos com a presença de políticos no momento da festa do tricampeonato paulista. Ainda no gramado da arena em Itaquera, o deputado Cauê Macris (PSDB-SP), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, se colocou ao lado do goleiro Cássio no momento de levantar a taça da competição.

"Na verdade não vi quem era. Vi que tinha uma pessoa puxando (a taça), mas não sabia quem era. Fui ver depois que era político. Mas o que interessa é que o Corinthians foi campeão e saiu todo mundo feliz na Arena.

Além do deputado, o senador Major Olímpio (PSL) também apareceu na festa. Vestido com a camisa da seleção brasileira com o número 17, ele subiu no palanque montado pela Federação Paulista de Futebol e recebeu uma medalha.

Vagner Love se mostrou indignado com a presença dos políticos. "Fico boladão, velho. Fico bolado com essa parada aí. Quem tem que estar ali é a gente, os amigos, família, os companheiros que ralam no dia a dia. Mas entrou ali, participou, levantou o troféu. Não sei quem é, mas tenho certeza de que o cara é corintiano, torceu e ficou feliz pelo título, isso também é importante.

O lateral-direito Fagner evitou comentar sobre o assunto. "O que valeu a pena foi ver os familiares dos atletas em campo. Isso é muito bacana. Isso (dos políticos) a gente tenta se isentar. Cada um quer fazer parte da festa. Mas eu fico feliz por comemorar com meus filhos, esposa, pai e cunhado", disse.

Ralf seguiu o mesmo tom. "Tem hora ali que encosta tanta gente, que a gente nem sabe de onde vem. Era um momento nosso. Não vi essa foto, nem sei quem é a pessoa. Seria legal se fosse só nós, mas se essa pessoa teve a oportunidade de estar ali, deve conhecer alguém", comentou.

O deputado chegou a postar no Instagram o momento ao lado de Cássio no gramado. "Parabéns a todos nós corintianos pelo título do Campeonato Paulista", escreveu.