Jogadores do Corinthians ganham folga após derrota para o Luverdense

SÃO PAULO - Liberados pela comissão técnica após derrota por 1 a 0 para o Luverdense na Copa do Brasil, os jogadores do Corinthians ganharam folga nesta quinta-feira e retomam os treinos nesta sexta. O elenco desembarcou em São Paulo por volta das 6h após viagem de volta de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Só houve treino nesta quinta para os atletas que não estiveram com o time em Lucas do Rio Verde, como Paulo André, Fábio Santos e Renato Augusto. Segundo a assessoria do clube, eles estão liberados para voltar ao time na partida de domingo contra o Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio Santos se recuperou de dores na panturrilha direita e Renato Augusto, das dores no joelho direito. Já Paulo André foi poupado do jogo contra o Luverdense por questões físicas.

Tite terá todos seus principais jogadores à disposição para enfrentar o Vasco. Mas ele já pode usar a partida como teste para o jogo da volta diante do Luverdense, quando não poderá contar com Romarinho e Emerson, expulsos na derrota por 1 a 0. Para avançar às quartas de final, o time precisa vencer por pelo menos dois gols diferença no Pacaembu na próxima quarta-feira.