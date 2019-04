Jogadores do Corinthians lamentam erros e cansaço após derrota em Salvador

Os jogadores do Corinthians reconheceram que a semana com decisões pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil contribuíram para o alto número de erros e a queda de rendimento do time no segundo tempo da derrota para o Bahia por 3 a 2, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

"Jogamos muito abaixo, a gente sabia que seria difícil jogar aqui, por causa do calor. Mas não é desculpa, a gente sabe que tem a melhorar. Tivemos dois jogos desgastantes, o São Paulo e a Chapecoense. Tínhamos que virar a chave", lamentou Ralf, que falhou no lance que deu origem ao terceiro gol do Bahia.

Na visão de Fábio Carille, o excessivo número de passes errados dificultou a dinâmica do jogo corintiano. Para o treinador, o equilíbrio entre as equipes no Brasileirão não permite que falhas individuais ou coletivas persistam em outras partidas do Corinthians. "O campeonato vai ser difícil. Os jogos vão ser muito iguais, táticos. E erros individuais e qualidades individuais serão decisivos", disse.

Autor do primeiro gol do Corinthians, Pedrinho endossou o discurso de Fábio Carille e afirmou que o Corinthians errou muitos passes. "Erramos passes simples. Após o jogo o Carille nos cobrou por isso. Acabou dificultando nosso jogo".

Sobre o gol, o atacante comemorou o chute da entrada da área, mas comentou que o fato de jogar mais distante da área dificultam as finalizações ao gol. "Quando a gente joga de ponta não tem tanta oportunidade de finalizar. Durante o jogo, o Carille fez uma mudança (tática), pude receber a bola e finalizar, ponto forte que tenho", completou.