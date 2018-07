Atletas do Corinthians pedem concentração máxima para o título

Com a vantagem de cinco pontos para o Atlético Mineiro, o segundo colocado, restabelecida após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, nesta quinta-feira, em Itaquera, em São Paulo, os jogadores do Corinthians admitem que o título do Campeonato Brasileiro está muito perto. Restando oito rodadas para o fim da competição, o clube alvinegro paulista tem 64 pontos e o de Belo Horizonte, 59.

"Temos de vencer todos os jogos em casa e pontuar o máximo fora. Se vencermos duas fora, seremos campeões", disse o meia Renato Augusto. O goleiro Cássio também vê a taça próximo do Parque São Jorge. "Falta um pouco, o time está de parabéns, se manteve concentrado", afirmou.

Para o meia Rodriguinho, autor do terceiro gol nesta quinta-feira, será fundamental o time não se desconcentrar nesta reta final do campeonato. "Se mantivermos o foco e a disposição, vamos conquistar o campeonato", comentou.

O Corinthians volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Atlético Paranaense. O jogo será na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16 horas, pela 31.ª rodada.