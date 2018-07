Jogadores do Corinthians registram viagem e desembarque em São Paulo

SÃO PAULO - A festa do Corinthians pelo título do Mundial de Clubes continua. Agora em São Paulo. O delegação alvinegra desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h desta terça-feira e já está desfilando pelas ruas de São Paulo em carro aberto para comemorar com o "bando de loucos".

Por meio da ferramenta Storify, o Estadão reuniu as fotos publicadas pelos jogadores do Corinthians durante a viagem de volta. Até o cantor Thiaguinho, que embalará a festa no trio elétrico, posou com o elenco.