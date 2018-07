Jogadores do Corinthians são recebidos com festa após título mundial

A delegação desembarcou na capital paulista por volta das 7h e foi recebida no aeroporto pelo governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB).

Depois, dois ônibus levando jogadores e a comissão técnica do time foram até a região central da cidade, e de lá eles subiram num trio elétrico para o desfile por ruas da capital.

O cantor Thiaguinho participou da festa, cantando músicas e comandando os gritos da torcida. Após um percurso que incluiu as avenidas Tiradentes e Santos Dummont, a carreata foi até a praça Campos de Bagatelle, na zona norte.

A festa foi encurtada devido ao cansaço dos jogadores, que venceram o Chelsea por 1 x 0 no Japão e encararam uma viagem desgastante de volta. De ônibus, eles foram para o CT Joaquim Grava, onde a festa foi encerrada.

O atacante Emerson foi um dos atletas que foi até o alambrado do CT saudar a torcida e deixou que alguns tocassem o troféu. A torcida do Corinthians foi destaque no Japão, com milhares de fãs no estádio e pelas ruas japonesas.

No sábado, o troféu chegará ao Memorial do Parque São Jorge. Esse foi o segundo título mundial conquistado pelo Corinthians, campeão do primeiro Mundial organizado pela Fifa, em 2000 no Brasil.

(Por Tatiana Ramil)