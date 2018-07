Jogadores do Corinthians tiveram apoio de seus familiares por mensagem levada ao Japão

SÃO PAULO - Antes da final com o Chelsea, o técnico Tite mostrou um vídeo para seus jogadores com depoimentos de seus familiares: mulheres, filhos, pais, irmãos e irmãos. Era um incentivo para a grande partida. Funcionou. O Corinthians jogou bem e ganhou o Mundial da Fifa. Antes mesmo do embarque para o Japão, Tite já havia pensado numa forma de sensibilizar o elenco. Representantes da Gaviões da Fiel se encontraram com os atletas para dar aquela força. A manifestação no aeroporto no embarque também mexeu com o grupo.

É inegável que a torcida, familiares ou não, foi de fato o grande combustível do Corinthians no Japão. Ele fez o japonês passar calor em temperaturas abaixo de zero ou próximas disso. O amor demonstrado ao time se espalhou. E deu no que deu.