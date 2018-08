Jogadores do Corinthians treinam pênaltis antes de 'decisão' em Chapecó

O Corinthians treinou cobranças de pênaltis no treinamento desta segunda-feira em Chapecó, já visando ao confronto decisivo de quarta-feira contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. O time paulista ganhou o duelo de ida por 1 a 0 e vai entrar em campo com vantagem na Arena Condá.

A equipe joga por pelo menos um empate para avançar à semifinal da competição. Caso seja derrotada no tempo normal por um gol de diferença (não existe mais o critério do gol qualificado fora de casa), a vaga será decidida nos pênaltis. Por isso, alguns jogadores treinaram a mira após a atividade no campo.

O técnico Osmar Loss está preparando o time para a partida e comandou a o treinamento com os atletas que não atuaram no domingo contra a mesma Chapecoense - o Corinthians utilizou uma equipe reserva pelo Campeonato Brasileiro. As novidades foram os retornos do atacante Jonathas e do volante Douglas.

O meia Jadson iniciou a atividade, mas sentiu um desconforto na coxa direita e fez tratamento com gelo. A princípio, ele não será desfalque do Corinthians para o jogo contra a Chapecoense, mas o treinamento desta terça-feira à tarde deve definir o time que Loss colocará em campo para tentar a classificação na Copa do Brasil.