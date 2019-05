Jogadores do Corinthians valorizam ponto conquistado contra o Grêmio

O empate sem gols com o Grêmio foi valorizado pelos jogadores do Corinthians. Após a partida na noite deste sábado, em Itaquera, o atacante Clayson admitiu que faltou ofensividade das duas equipes no confronto da quarta rodada do Brasileirão.

"A gente sabia que seria um jogo truncado. Eles ficam bastante com a bola, mas conseguimos mudar isso. Tivemos até algumas chances ali com o Love. Acho que nos respeitamos bastante, faltou ofensividade dos dois lados. Dentro de casa, queríamos vencer, mas é importante somar no Campeonato Brasileiro", afirmou Clayson.

O lateral-direito Fagner e o atacante Vagner Love ressaltaram que o Corinthians evoluiu no segundo tempo. Os dois também valorizaram que "o importante é somar pontos" no Brasileirão.

"Bom, bom, não é, mas a gente sabe que a gente jogou contra uma grande equipe, que vai brigar na parte de cima da tabela. Saímos contentes, principalmente pelo segundo tempo, que a gente conseguiu colocar a bola no chão", disse Fagner.

"Ficamos no quase, mas acredito que no segundo tempo jogamos melhor, poderíamos ter aberto o placar e sair vitorioso. O espírito é esse, sabemos que o Brasileiro não é fácil e é importante não tomar gol e somar pontos, então foi bom", declarou Love.

Com o empate deste sábado, o Corinthians chegou a cinco pontos no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada.