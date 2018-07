Jogadores do Cruzeiro admitem que Ipatinga foi melhor

Os jogadores do Cruzeiro pediram desculpas pela derrota que tirou o time da final do Campeonato Mineiro, no domingo, no Mineirão, e reconheceram os méritos do Ipatinga. Os visitantes vão enfrentar o Atlético-MG na decisão do estadual.

"A equipe não conseguiu jogar, jogamos 20 minutos do primeiro tempo, a partir daí o Ipatinga controlou. Deu uma pane no nosso sistema, perdemos o foco. Começamos melhor no segundo tempo, mas voltamos a pecar e o real aspecto é que o Ipatinga foi melhor em todos os momentos", admitiu o goleiro Fábio, após a derrota por 3 a 1.

O meia Gilberto, um dos jogadores mais experientes do elenco, também elogiou o rival. "Não é fácil perder um jogo desses, agora é acreditar no grupo. Faz parte da vida, as vitórias e as derrotas. Não é fácil, mas é ter a cabeça no lugar. Estar com a cabeça erguida. Hoje, o Ipatinga foi melhor e mereceu ir à final".

"Pedimos desculpas ao torcedor para não termos chegado ao nosso objetivo. Vou continuar trabalhando, tentando fazer o melhor com a camisa do Cruzeiro, para que o Cruzeiro continue sempre conquistando os títulos", completou.

O atacante Thiago Heleno reconheceu que o Ipatinga foi melhor ao aproveitar os espaços proporcionados pelo Cruzeiro. "A gente não jogou como tem que se jogar uma decisão em casa, demos espaços para o Ipatinga, fomos mornos no jogo. O Ipatinga mereceu vencer. Temos que assumir a responsabilidade, o Ipatinga foi melhor e mereceu ir para a final", afirmou.