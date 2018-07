Jogadores do Cruzeiro comemoram maior tempo de preparação para Libertadores Após buscar a classificação na Copa Libertadores, na terça-feira, o Cruzeiro conheceu na noite passada seu adversário das oitavas de final, o São Paulo. E, nesta quinta, descobriu que entrará em campo apenas no dia 6 de maio, para o jogo de ida. Como a equipe já foi eliminada do Campeonato Mineiro, terá 13 dias livres de compromissos para treinar até a partida no Morumbi.