Jogadores do Cruzeiro exaltam Felipão: 'A mão dele faz diferença'

O Cruzeiro bateu o Paraná por 2 a 0, no Mineirão, e "dorme" fora da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Satisfeitos com o resultado e com o desempenho da equipe, jogadores ressaltaram o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari.

Autor do primeiro gol, logo aos 50 segundos, Marcelo Moreno afirmou que o trabalho do novo treinador já vem se refletindo dentro de campo e que Felipão transmite uma confiança maior aos jogadores.

Leia Também Cruzeiro supera o Paraná e 'dorme' fora da zona do rebaixamento na Série B

"Sempre importante ter um treinador que transmite confiança, com a experiência que ele tem. A gente tem somado esses pontos que são importantes neste momento. O grupo está encaixado, está querendo. A gente ganha confiança e transmite isso. A mão do Felipão, com certeza, está fazendo a diferença", disse o atacante, que marcou seu terceiro gol na Série B.

O zagueiro Manoel, outro líder do elenco, foi mais um que reforçou o coro e exaltou o trabalho do técnico pentacampeão com a seleção brasileira. "A gente fica feliz por ter um treinador que é consagrado. A gente mudou o espírito, o time está mais vibrante. Vamos trabalhar bastante, tem muita coisa a melhorar ainda, mas fiquei feliz porque esse jogo mostrou que estamos com uma nova postura. Eu acredito muito ainda que a gente pode subir", analisou o zagueiro.