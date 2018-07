Jogadores do Cruzeiro mostram confiança no título do Campeonato Brasileiro

Mesmo com chances remotas de ficar com o título do Brasileirão, os jogadores do Cruzeiro mostraram confiança neste sábado, depois do último treino antes da partida contra o Palmeiras, no domingo. Para ficar com a taça, o time mineiro precisa vencer e torcer por derrotas de Fluminense e Corinthians, que enfrentarão equipes já rebaixadas para a Série B.

"O coração está dizendo que vamos ser campeões. Estamos todos confiantes, sabemos que é um pouquinho mais difícil, pelos resultados que precisamos nos outros jogos, mas não é impossível. Vamos em busca disso, fazer nosso trabalho para que possamos ser campeão", afirmou o atacante Wellington Paulista.

O lateral-esquerdo Diego Renan reforçou a confiança na conquista. "Estou acreditando, essa semana falamos que é difícil, mas temos chances. Vamos focar nessas chances e ir para a partida concentrados, fazer nossa parte e torcer contra nossos adversários, que eles no mínimo empatem para que a gente comemore o título com nossa torcida", afirmou.

O treino deste sábado não trouxe novidades no time do Cruzeiro. Depois de um rachão, o técnico Cuca confirmou que mandará a campo o mesmo time que venceu o Flamengo, na rodada passada, com exceção da entrada de Rômulo no lugar do suspenso Jonathan. O Cruzeiro está escalado com: Fábio; Rômulo, Gil, Léo e Diego Renan; Marquinhos Paraná, Henrique, Roger e Montillo; Thiago Ribeiro e Wellington Paulista.