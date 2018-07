Jogadores do Cruzeiro pedem Mineirão lotado no sábado O Cruzeiro está fazendo uma campanha fantástica no Brasileirão, que o deixa na liderança isolada com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Botafogo (43 a 39). Depois de somar a sexta vitória seguida no campeonato, ao fazer 2 a 1 sobre o Goiás na quarta-feira em Goiânia, os jogadores do time esperam agora ver uma grande festa da torcida cruzeirense no sábado, quando enfrentam o Atlético-PR no Mineirão.