Jogadores do Cruzeiro têm primeiro contato com Enderson por videoconferência

O primeiro contato do técnico Enderson Moreira com o elenco do Cruzeiro foi virtual. Neta segunda-feira, após o fim do período de férias, o treinador participou de uma videoconferência com os jogadores da equipe, além de integrantes da sua comissão e também da diretoria.

Com o fim do período de férias, a reapresentação do elenco não pôde ocorrer na Toca da Raposa II em função da pandemia do coronavírus. Assim, como Enderson foi anunciado como novo técnico do clube já com o recesso dos jogadores iniciado, em 18 de março, só agora ele se "encontrou" com os novos comandados.

As principais novidades entre os jogadores na reunião foram o meia Régis, recém-contratado junto ao Bahia, além de Lucas França e Patrick Brey, ambos de volta de empréstimo. E o zagueiro Dedé, com o futuro incerto, também participou da videoconferência.

Além de Enderson, estiveram presentes seu auxiliar Luís Fernando Flores e os preparadores físico e de goleiros, Edy Carlos e Ailton Serafim, respectivamente. Na reunião, que contou ainda com a participação de Ricardo Drubscky, diretor de futebol, Pedro Moreira, supervisor de futebol e Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico, os jogadores receberam o planejamento de atividades para os próximos dias.

A ideia da comissão técnica é que os jogadores façam treinos individuais em suas residências. E as atividades vão ser acompanhadas remotamente por Edy Carlos, preparador físico do clube.

O Cruzeiro não entra em campo desde 15 de março, quando perdeu por 1 a 0 para o Coimbra, no Independência, pelo Estadual, sendo que a Federação Mineira de Futebol indicou que o torneio não deverá ser retomado antes de junho.