Jogadores do Del Valle comemoram ao conhecer adversário na Libertadores

Os jogadores do Independiente del Valle ficaram felizes ao saber que enfrentarão o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores. Um vídeo mostra a reação do elenco equatoriano no exato momento em que o sorteio estava sendo realizado. Quando foi anunciado que os jogadores do Del Valle enfrentariam o Nacional, os atletas festejaram.

Há duas possibilidades para a comemoração numa fase de mata-mata. A primeira delas está relacionada à fase do time uruguaio, que não é nada boa. Há 32 anos, o Nacional não vence uma Libertadores. Para piorar, há duas semanas a equipe comandada por Gustavo Munúa perdeu a final do campeonato nacional para os Rentistas, que nunca tinham conquistado esse título.

Leia Também Fabinho, mais do que um plano B para a defesa do Liverpool

No entanto, nem sempre foi assim. O Nacional foi campeão Continental e Mundial em 1970, 1981 e 1988. Portanto, nada tem a ver com a fase do clube atual. Mas a glórias ficaram o passado. Há quem diga que a comemoração esteja relacionada a um espírito de revanche também. Em 2018, o Del Valle perdeu a Libertadores sub-20 para o Nacional e alguns jogadores daquela decisão estão atualmente no elenco principal comandado por Miguel Ángel Ramírez.

POR FAVOR HAY QUE GANARLES COMO SEA. ⚪️ pic.twitter.com/iRvkSUa9t0 — WeboBolso (@WeboBolso) October 26, 2020

As duas equipe entram em campo pelas oitavas de final da Libertadores no dia 25 de novembro. Primeiramente, no Equador, e uma semana mais tarde, em Montevidéu. Quem ganhar pega o vencedor do duelo entre Athletico-PR e River Plate.