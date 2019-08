Jogadores do Figueirense recebem apoio de torcedores após derrota por W.O.

Os jogadores do Figueirense desembarcaram no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, no início da tarde desta quarta-feira, e foram aplaudidos por cerca de 50 torcedores após se recusarem a entrar em campo na última terça contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Isso não tem preço. A gente é eternamente grato por todo esse apoio, temos total agradecimento por todos torcedores que compraram essa ideia. Não foi uma ideia em prol dos jogadores, mas estamos brigando por uma causa ainda maior, para que não considerem normal atrasar salários", disse o volante e capitão Zé Antônio, que deu entrevista ao lado dos outros jogadores do elenco do Figueirense.

Os torcedores presentes no saguão do aeroporto, além de aplaudirem os jogadores, fizeram protestos contra os responsáveis por gerir o futebol do Figueirense. Desde 2017 que a empresa Elephant vem tomando conta do departamento de futebol do clube.

Um dos líderes do elenco, Zé Antônio deixou claro a preocupação dos jogadores em sofrerem qualquer tipo de retaliação por parte da diretoria após o W.O. dado na última terça-feira. Existe até mesmo a possibilidade de vários serem dispensados.

"Queremos saber como vai ser nosso futuro. Não chegou nada concreto, mas a gente não espera muita coisa diferente disso (dispensas), não", afirmou o capitão alvinegro.

Na 13.ª colocação com 20 pontos, o Figueirense volta a campo neste sábado contra o CRB, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 18.ª rodada da Série B. Mas se a partida vai acontecer ainda é uma incógnita.