Jogadores do Flamengo destacam força do elenco após vitória sobre o Santa

Mesmo sem nomes de peso como Guerrero, Leandro Damião, Alex Muralha e Jorge, o Flamengo conseguiu derrotar o Santa Cruz por 3 a 0 no Pacaembu, neste domingo, chegou aos 57 pontos e se manteve vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Para os jogadores, o placar mostra como a diretoria acertou na montagem do elenco para a temporada. "Esta vitória mostra a força do grupo do Flamengo. Por isso estamos disputando o título. A diretoria está de parabéns pelas contratações, e os resultados estão aparecendo", disse o zagueiro Rafael Vaz, que ganhou a vaga do experiente Juan.

Além de Felipe Vizeu, outro atacante reserva também deixou sua marca. Marcelo Cirino fez o último gol do confronto e não escondeu as lágrimas. Ele não vive bom momento, tanto que este foi apenas o segundo gol do ex-jogador do Atlético-PR nesta edição do Brasileirão.

"No lance do gol acabou saindo um pouco de lágrima pelo momentro que vivo no Flamengo. Não venho jogando com regularidade. Então sair do banco, marcar um gol e ajudar a equipe acaba sendo emocionante. Neste momento que temos alguns desfalques mostramos a força do grupo."

Na próxima quinta-feira, a equipe de Zé Ricardo enfrenta o Fluminense, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h, pela 30ª rodada do Brasileirão.