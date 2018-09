Jogadores do Flamengo lamentam empate no Rio: 'Sentimento de dever não cumprido'

O empate sem gols do Flamengo com o Corinthians na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta noite de quarta-feira, não frustrou apenas os torcedores que lotaram o Maracanã. Na saída do gramado, o zagueiro Réver também lamentou deixar a partida sem conquistar a vitória.

Para o capitão da equipe carioca, o sentimento ao final do jogo foi de "dever não cumprido". O Flamengo pressionou durante praticamente todo o tempo, mas não conseguiu superar a organização defensiva do adversário.

"Sentimento de dever não cumprido. Não conseguimos a vitória, mas no jogo de volta temos condições de fazer o resultado. Hoje, deixamos escapar a vitória. Criamos, mas pecamos na finalização", continuou. "Foi um jogo de uma só equipe. Agora, é ver o que fizemos de bom e buscar a vaga fora de casa. A disputa ainda está aberta."

Outro líder do elenco, o meia Diego também lamentou o empate, enfatizando que "foi um jogo de defesa contra ataque", se referindo à supremacia rubro-negra. "O resultado não foi o melhor, mas está tudo em aberto e podemos confirmar a vaga no segundo jogo com uma vitória lá em São Paulo", disse.

O time agora precisa vencer na volta no dia 26 de setembro, daqui a duas semanas, na Arena Corinthians. Mas no próximo final de semana, volta à rotina do Campeonato Brasileiro. Já no sábado, enfrenta o Vasco em clássico que vai ser realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 25.ª rodada.