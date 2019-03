Jogadores do Fluminense assumem culpa por gols sofridos e projetam novo clássico

O discurso do Fluminense após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi com apenas um tom. Os jogadores assumiram a culpa pelos erros nos lances que originaram os gols da equipe rubro-negra. O técnico Fernando Diniz colocou um time praticamente reserva priorizando a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, que será justamente contra o rival da Gávea.

"Mesmo a gente com o time reserva, os gols que tomamos foram de erros nossos. Lutamos a ponto de entrar e marcar dois gols na equipe titular do Flamengo. Pode ter certeza de que na quarta-feira será diferente", afirmou o meia Paulo Henrique Ganso, que acabou atuando os 90 minutos do duelo.

O zagueiro Léo Santos seguiu o discurso de seu companheiro de equipe e já projetou a partida desta quarta-feira. "Cada jogo é um jogo. Ganhamos no primeiro confronto, hoje (domingo) eles aproveitaram as oportunidades em cima dos nossos erros e é isso. Precisamos descansar e trabalhar durante a semana, pois teremos mais um Fla-Flu de alto nível", declarou.

Apesar da derrota, o Fluminense terminou na primeira posição do Grupo B com 11 pontos, três a mais do que o Vasco. O Flamengo ficou em segundo do Grupo C, com 14. O Bangu acabou na liderança, com 15.

Os dois ainda podem se enfrentar mais uma vez. Caso o Flamengo seja campeão da Taça Rio, ele se encontrará com o Fluminense já na semifinal do Campeonato Carioca. Caso o contrário, apenas em uma possível final.