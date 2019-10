Jogadores do Fluminense lamentam derrota e já pensam no Flamengo

Poucos jogadores do Fluminense quiseram falar na saída do gramado após a derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, de virada, no Maracanã, na noite desta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Quem não se escondeu, porém, adotou um discurso parecido.

O meia Danielzinho lamentou o tropeço diante dos torcedores, principalmente depois de o Fluminense abrir o placar logo aos três minutos, mas pediu cabeça erguida para o clássico contra o líder Flamengo, no domingo.

"A gente não esperava esse resultado. É horrível perder em casa. A gente vinha de uma sequência muito boa (cinco jogos sem derrota). Vamos levantar a cabeça porque temos um clássico pela frente", disse Danielzinho.

Um dos poucos jogadores que escaparam das vaias dos tricolores, o goleiro Muriel acredita que o tropeço diante do Athletico-PR não vai aumentar a pressão sobre o Fluminense para o clássico.

"Mesmo ganhando hoje a gente ia com tudo para buscar a vitória no clássico, mas infelizmente não conseguimos. Hoje não deu e domingo temos mais uma guerra", afirmou Muriel.

A derrota mantém o Fluminense na 14ª colocação, com 29 pontos, três a mais do que o CSA, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.