Jogadores do Fluminense ressaltam volta à liderança

Apesar da má fase no Brasileirão, a 31ª rodada foi boa para o Fluminense. Após o empate com o Atlético-PR por 2 a 2, domingo, na Arena da Baixada, o time carioca somou a quinta partida sem vitória, mas, como o Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG, assumiu a liderança da competição.

Veja também:

Flu retoma liderança ao empatar com Atlético-PR

Agora, o Fluminense está com os mesmos 54 pontos do Cruzeiro, mas leva vantagem no saldo de gols (18 a 12), o que o deixa na liderança. Agora, a ordem nas Laranjeiras é acabar com o jejum de vitórias e embalar no campeonato - os próximos dois jogos são contra Grêmio e Inter.

"Se até detalhes em momentos decisivos são importantes, retomar a liderança, mesmo empatado em número de pontos, nem se fala. Isso vai motivar, ainda mais, o torcedor tricolor e refletir no grupo. Vamos encarar os dois confrontos contra os gaúchos como decisões", afirmou o lateral Julio Cesar.

"Tivemos um maior volume de jogo, mas é sempre muito difícil jogar na Arena da Baixada. A luta para chegar ao empate foi recompensada com a liderança", comemorou o lateral Thiaguinho, que foi titular no jogo de domingo, no lugar do suspenso Mariano.