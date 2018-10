Jogadores do Grêmio admitem que derrota para o Palmeiras afastou chance de título

Após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Pacaembu, um sentimento tomou conta do elenco do Grêmio: a decepção. Os jogadores do time tricolor admitiram a dificuldade de ficarem com o título do Campeonato Brasileiro após a queda para o líder e focaram na sequência da temporada.

Com a derrota, o Grêmio estacionou nos 51 pontos, em quinto lugar, e viu o Palmeiras, líder do torneio com 59, abrir oito pontos de diferença. Restando nove rodadas para o final do Brasileirão, Maicon admitiu o afastamento da briga.

"Ficou mais difícil, são oito pontos em nove rodadas. Mas a gente tem que acreditar. Enquanto tiver chances, vamos acreditar. Apesar disso, precisamos analisar os erros das últimas duas rodadas, que acabaram custando caro, para que a gente não os cometa na Libertadores", analisou o capitão gremista.

O zagueiro Pedro Geromel emendou: "Cada vez faltam menos rodadas e estamos atrás. Agora, é olhar para frente. A gente vai fazer o máximo possível até o final, ficou difícil, mas ainda tem Libertadores".

Neste domingo, o Grêmio entrou em campo bastante desfalcado. Léo Moura, Ramiro, Marcelo Grohe, Cortez e Everton, todos com problemas musculares, não jogaram, assim como o zagueiro Kannemann, que foi convocado para a seleção da Argentina. "Não tem o que lamentar. Não fizemos uma boa partida e perdemos", concluiu Maicon.

Desta vez, o técnico Renato Gaúcho não apareceu tanto na coletiva. Nem fez esforço para tal, procurando ser econômico em sua análise sobre a derrota. "Não sou de inventar desculpa: o Palmeiras jogou melhor e mereceu vencer, cravou.

Ele saiu em defesa do zagueiro Bressan, que errou ao tentar afastar o perigo e perdeu a bola no lance do segundo gol marcado por Deyverson. "O Bressan errou no lance, mas ele nos ajudou em tantos outros jogos. Enfim, faz parte da vida de um jogador e nós continuamos confiando nele."