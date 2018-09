Jogadores do Grêmio celebram vitória e atuação: 'Para encostar nos líderes'

Classificado às quartas de final da Libertadores, o Grêmio voltou as atenções para o Campeonato Brasileiro e teve uma de suas melhores atuações na competição no sábado. Em casa, debaixo de muita chuva, não tomou conhecimento do Botafogo e goleou com tranquilidade por 4 a 0. Para os jogadores, tratou-se de um desempenho digno de quem quer brigar pela liderança.

Grande destaque do time na temporada, o atacante Everton passou em branco em sua última partida antes de se apresentar à seleção brasileira pela primeira vez, mas também exaltou a atuação gremista e a comparou com o desempenho de terça-feira, na classificação diante do Estudiantes na Libertadores.

"A gente tentou trazer aquela vontade e garra de terça-feira para o jogo de hoje, e deu certo. A vitória foi importante para o time. Agora, já viajo amanhã para me apresentar para a seleção brasileira. A gente fica curioso para viver essa experiência, já que só acompanhamos isso pela televisão", apontou.

O resultado levou o Grêmio a 40 pontos, na quarta colocação do Brasileirão e a cinco pontos do líder São Paulo. O que foi comemorado por Cícero, um dos nomes do jogo.

"A gente precisava de uma vitória dessas para encostar nos líderes. Já estamos ali, próximo, mas o resultado foi bom para chegar mais ainda. Além disso, foi uma grande exibição da equipe. Apesar da forte chuva, o time não perdeu a essência do estilo de jogo", considerou o meia.

O Grêmio agora descansa e só volta a campo na quinta-feira. A equipe gaúcha viaja a São Paulo para encarar o Santos, no Pacaembu, pela 23.ª rodada do Brasileirão.