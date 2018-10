Jogadores do Grêmio pedem 'respeito' ao River antes de decisão

O Grêmio surpreendeu no jogo de ida das semifinais da Libertadores e derrotou o River Plate mesmo jogando fora de casa, semana passada, por 1 a 0. Apesar da vantagem, ninguém no clube gaúcho acha que terá tarefa fácil pela frente nesta quarta-feira, no confronto de volta, na Arena.

"Conseguimos um grande resultado. Temos que sofrer na hora de sofrer. Nosso torcedor estará do nosso lado. O River é uma equipe muito perigosa, com um grande treinador que vem fazendo um bom trabalho. Temos que entrar concentrados", declarou o meia Alisson, nesta segunda-feira.

Com o resultado da ida, o Grêmio pode até empatar em casa que estará classificado. O atacante Jael, porém, fez questão de exaltar a história e a tradição do River Plate e garantiu que o confronto não está decidido.

"Conseguimos uma vantagem, pequena, mas importante. Sabemos que vai ser um jogo diferente. Eles precisam do resultado, são uma grande equipe, que estava há seis meses sem perder, que é tricampeã da Libertadores. Tem que respeitar. Mas somos grandes, somos tri também e estamos defendendo o título", comentou Jael.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Luan, lesionado, mas deve ter Everton à disposição. O atacante, porém, pode ficar como opção no banco. Assim, o Grêmio deve ser escalado com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Paulo Miranda (Bressan) e Cortez; Michel, Cícero, Maicon, Ramiro e Alisson (Everton); Jael.