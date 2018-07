Jogadores do Grêmio se reapresentam e treinam na praia Os jogadores do Grêmio não tiveram descanso e um dia depois do empate por 2 a 2 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, treinaram debaixo de forte sol. Nesta quinta-feira, ainda no Rio de Janeiro, eles se reapresentaram e participaram de uma atividade física na Praia da Barra da Tijuca.