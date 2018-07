Jogadores do Guarani cobram da diretoria os salários atrasados

Longe da zona de classificação no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani tem mais problemas para enfrentar extra-campo. Neste início de semana, os jogadores divulgaram que os cheques recebidos como pagamento de salários estavam sem fundo. Por isso, nesta terça a comissão técnica se reuniu com os atletas para pedir que o foco na busca pelo acesso continue apesar dos problemas financeiros.

Ao invés do treino da tarde, o técnico Evaristo Piza e o capitão Fumagalli pediram que todo o elenco se encontrasse em uma sala de reunião, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para que cada um se comprometesse a ajudar o time no objetivo inicial apesar dos atrasos salariais.

O vice-presidente do Conselho Fiscal, Felipe Rosselli, confirmou que alguns jogadores e o técnico tiveram valores estornados da conta. O dirigente, porém, afirmou que os problemas serão resolvidos ainda nesta semana.

O Guarani está mais próximo da zona de rebaixamento do que da área de classificação no Grupo B da Série C. O time de Campinas é o oitavo colocado, com 11 pontos, três a mais que o São Caetano, primeiro na zona de degola. O quarto colocado e primeiro clube que estaria classificado atualmente é o Madureira, com 15.