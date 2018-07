Jogadores do Icasa e Paraná desistem de greve na Série B

A greve realizada pelo elenco do Barueri, na última sexta-feira, inspirou demais clubes do futebol brasileiro, que ameaçaram não entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, por conta de salários atrasados. Entre eles estão Icasa e Paraná. A diretoria de ambas as equipes, porém, chegaram em um acordo com os jogadores e a possível paralisação, à princípio, foi cancelada.

A ideia do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estádio do Ceará era reunir com os jogadores ainda nesta quarta-feira. Mas, por problemas de logística, a delegação do Icasa encontra-se em Curitiba e pegaria o voo para Juazeiro do Norte (CE) apenas mais a noite. Com isso, o encontro pode não acontecer nesta semana, pois os atletas irão para concentração assim que chegarem na cidade cearense. Há uma possibilidade, porém, da reunião ser marcada para a quinta-feira.

O coordenador de futebol, André Turatto, antecipou que a greve está descartada e que um acordo já foi feito com os jogadores. Uma parte dos quase três meses de salários atrasados serão quitados ainda nesta semana e a partida diante do Vasco, marcada para esta sexta-feira, será realizada normalmente.

No Paraná, a solução encontrada pela diretoria afim de evitar uma possível greve foi quitar a dívida com os jogadores em duas partes. O primeiro vencimento será nesta sexta-feira, enquanto que a outra parte dos salários será paga no dia cinco de setembro. O acordo foi firmado em reunião realizada nesta tarde, onde estiveram presentes os atletas mais experientes da equipe, além de membros da diretoria e do Sindicato.

O zagueiro Gustavo confirmou o voto de confiança concedido à diretoria do clube e garantiu que a preparação para o confronto diante do Bragantino continua normalmente. O clube paraense deve três meses de salário. Na terça-feira, em Curitiba, o Paraná venceu, coincidentemente, o Icasa, atingindo os 19 pontos, em 15º lugar.