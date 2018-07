Jogadores do Inter admitem frustração por deixar escapar o título da Série B

O Internacional chegou ao fim da temporada com o principal objetivo cumprido: o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, os jogadores admitiram o sentimento de frustração por terem deixado escapar o título da Série B.

Inter oficializa Roger como reforço e efetiva o técnico Odair Hellmann

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Guarani no sábado, na última rodada, o time colorado terminou em segundo lugar na tabela de classificação, com 71 pontos, dois a menos do que o América-MG. A equipe de Belo Horizonte derrotou o CRB por 1 a 0 na última rodada e assegurou a taça.

"A gente fica um pouco triste por deixar escapar o título nas últimas rodadas, mas faz parte do jogo", disse Edenílson. "Tivemos grandes oportunidades dentro de casa para abrir vantagem e não abrimos, mas ficamos felizes pelo acesso. Agora é brigar por grandes coisas em 2018", emendou Camilo.

A diretoria do Internacional já começou o planejamento para a próxima temporada. Na noite de sábado, logo após a partida, anunciou a efetivação do técnico interino Odair Hellmann e a contratação do atacante Roger, do Botafogo.

Auxiliar desde 2013, Hellmann assumiu o comando interinamente na 36.ª rodada da Série B, após a demissão de Guto Ferreira. Nos três jogos à frente do time, empatou sem gols com o Oeste e venceu Goiás, fora de casa, e Guarani, ambos por 2 a 0.

Hellmann foi o terceiro técnico da equipe só nesta edição da competição nacional - Antônio Carlos Zago começou a Série B como técnico do Inter. O goleiro Danilo Fernandes, um dos principais nomes do acesso, evitou fazer prognósticos para 2018.

"Isso é com a diretoria. Nosso grupo é muito qualificado. Serie B é diferente da Série A. Todos os jogos a gente entrava com obrigação de vencer. Foi muito mais difícil para nós. Agora vamos descansar", concluiu.