Jogadores do Inter exaltam vitória, mas já pensam no duelo contra o Grêmio

O Internacional vai para o clássico contra o Grêmio pela Copa Libertadores motivado após a vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, que deixou o clube na liderança do seu grupo no segundo turno do Campeonato Gaúcho. O atacante Marcos Guilherme falou da importância do triunfo, mas não deixou de comentar sobre o arquirrival.

LEIA TAMBÉM > Exame confirma lesão sofrida por Luan Silva na estreia pelo Palmeiras

"Gauchão é nossa prioridade também, é importante vencer, estamos em primeiro do grupo. Primeiro Gre-Nal da história da Libertadores, não tem motivação maior, é preparar bem agora para fazer um grande jogo", falou o atacante.

Já o volante Praxedes também comentou sobre o duelo histórico pela Libertadores e deixou claro que está à disposição para atuar. "Ele (Coudet) sempre me deixa muito tranquilo. Fala para me divertir em campo. Isso que tento fazer. O grupo me dá total apoio. Entro e jogo meu futebol. Estou ansioso para o clássico, é uma partida à parte. Todo atleta sonha jogar. Vamos descansar e focar no Gre-Nal", falou.

Patrick seguiu a linha de seus companheiros. "Criamos bastante chances de gol. Fizemos um grande jogo. Merecemos a vitória e conseguimos a liderança do grupo. Agora é virar a chave. Temos que estar preparados para fazer um bom jogo contra o Grêmio. Acredito que a equipe está bem. Se o Coudet precisar, estou preparado", concluiu.

Com a vitória neste domingo, o Inter ficou na liderança do Grupo A, com quatro pontos. O Gre-Nal pela Libertadores será na próxima quinta-feira, no estádio do clube rival.