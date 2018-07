Jogadores do Inter pedem atenção diante do Santos

"Nossa marcação deve estar muito bem e, dentro de casa, precisamos impor o nosso ritmo. Quanto ao Neymar, que é um jogador talentoso, é preciso saber administrar suas investidas", declarou o volante Wilson Mathias, reconhecendo a preocupação do Inter com o principal atacante do Santos.

O lateral Nei concordou com o companheiro e ainda apontou outras peças da equipe santista com as quais o Inter terá que ter atenção. "Não podemos também focar todas as nossas atenções só no Neymar. Há outros jogadores de qualidade, como o Alan Patrick e o Zé Eduardo", afirmou o jogador.

Apesar do pequeno jejum de vitórias, a diferença do Internacional para o primeiro colocado do Brasileirão, atualmente o Fluminense, não aumentou. O time gaúcho está seis pontos atrás do líder (54 a 48) e, curiosamente, possui a mesma pontuação do Santos, seu rival de sábado.