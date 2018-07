Jogadores do Inter recebem instruções sobre arbitragem

Por meio da exibição de um vídeo com lances da última Copa do Mundo, na África do Sul, foram explicados aos colorados diferentes tipos de faltas, além de esclarecimentos sobre a aplicação do cartão amarelo e vermelho e da lei do impedimento. Também foram comunicadas regras sobre conduta em campo e uso de acessórios.

Durante a palestra, o técnico Celso Roth recebeu uma placa em homenagem à participação do Inter do Mundial.

Antes disso, dirigentes do clube gaúcho participaram de uma palestra com organizadores do Mundial sobre procedimentos a serem adotados para a partida de estreia da equipe no torneio, na próxima terça-feira, contra o Mazembe, no Estádio Mohammed Bin Zayed.

O Inter cumprirá ainda neste sábado mais um cronograma de treinos para a partida diante dos congoleses.