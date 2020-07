Jogadores do Inter testam negativo para coronavírus antes do jogo de sábado

O Internacional não teve novos casos de coronavírus no seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que o elenco foi submetido a uma nova bateria de testes RT-PCR na noite de quinta e nenhum atleta deu positivo, o que deixa todos liberados para o duelo contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, neste sábado, pela última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Seguindo o protocolo para evitar a propagação do coronavírus, o grupo de jogadores seguiu após o treino desta sexta para a sede do jogo, que será disputado a partir das 19 horas no estádio Montanha dos Vinhedos.

Desde a retomada das atividades durante a pandemia do coronavírus, o Inter teve cinco casos de coronavírus no elenco, sendo um deles detectado na véspera do clássico contra o Grêmio, em que o time perdeu por 1 a 0, na última quarta-feira, em Caxias do Sul.

"O Sport Club Internacional comunica que realizou ontem à noite uma nova bateria de testes RT-PCR nos atletas, comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol. Todos testaram negativo para covid-19 e estão aptos para seguir desempenhando suas funções. Após o treinamento de hoje, o grupo relacionado para o jogo diante do Esportivo viajará para Bento Gonçalves, retornando logo após a partida. Os demais seguem em regime de concentração em Porto Alegre", comunicou o clube.

Ausentes no clássico, Bruno Fuchs e Thiago Galhardo devem reforçar o Inter diante do Esportivo. Porém, como o time está classificado antecipadamente às semifinais do segundo turno do Gaúcho, o técnico Eduardo Coudet pode poupar alguns jogadores.