Jogadores do Ituano reconhecem que Felipão inspirou o bi

SÃO PAULO - O volante Jackson Caucaia acredita que o vídeo motivacional enviado pelo técnico Luiz Felipe Scolari antes da decisão contra o Santos foi importante para o Ituano conquistar o bicampeonato paulista neste domingo ao derrotar o time da Vila nos pênaltis por 7 a 6. "Mexeu com a gente. Foi importante para que acreditássemos ainda mais", disse o jogador. "Aumentou nossa confiança e a certeza de que poderíamos vencer o Santos", disse o zagueiro Alemão.

No vídeo, Felipão mostra uma camisa do Criciúma e relembra a primeira conquista importante de sua carreira. Comandando a equipe catarinense, ele levou a melhor sobre o Grêmio na final da Copa do Brasil de 1991. O título projetou Felipão no cenário nacional. "Quero dizer a vocês que é possível. Com um clube pequeno, o Criciúma, nós fomos até a final da Copa do Brasil e ganhamos de um grande como o Grêmio. Vocês podem, vocês têm condições. Acreditem!", diz o treinador no vídeo. Felipão trabalhou com Juninho Paulista na seleção e também dividem o mesmo assessor de imprensa.

O treinador também da seleção brasileira tem fortes ligações com o clube rubro-negro. Anselmo Sbragia, que era o preparador físico da comissão técnica de Felipão no Palmeiras, por exemplo, agora exerce a função no time de Itu. Antes da partida, os jogadores do Ituano agradeceram a participação de Felipão. "Nós acreditamos, Felipão", exibia uma faixa que os jogadores mostraram na subida ao gramado do Pacaembu, antes do jogo decisivo que definiu o bicampeonato do Ituano. Foi um jeito de demonstrar agradecimento ao técnico do Brasil.