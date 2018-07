Jogadores do Liverpool saem em defesa de Luis Suárez Os jogadores do Liverpool divulgaram um comunicado em conjunto nesta quarta-feira para defender o companheiro Luis Suárez, que no dia anterior recebeu suspensão de oito jogos por ofensa racial. No texto, o elenco do clube inglês diz estar "chocado e revoltado" com a punição imposta ao atacante uruguaio.