Jogadores do Palmeiras afirmam que vitória restaura tranquilidade

Uma vitória que salvou o ambiente. Os jogadores do Palmeiras definiram dessa forma o impacto dos 3 a 1 sobre o Fluminense, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe encerrou, com o resultado positivo, uma sequência de quatro rodadas sem vencer e sem marcar gols. Além disso, conseguiu a segunda vitória em casa e se afastou das últimas posições.

"Se fosse meio a zero já seria importante demais. Foi um jogo de superação. Tem muita coisa para melhorar. A torcida nos apoiou e conseguimos a vitória diante de um grande time que é o Fluminense", comentou o zagueiro Edu Dracena. "A pressão estava muito grande. Mas a torcida nos apoiou e conseguimos uma vitória que vai nos dar uma grande tranquilizada em toda essa cobrança", afirmou o atacante Willian.

Antes do início da rodada, o Palmeiras estava apenas uma posição acima da zona do rebaixamento e temia entrar nas quatro últimas posições caso não vencesse o Fluminense e os demais resultados não ajudassem. O técnico Cuca afirmou na véspera da partida que ganhar seria importante para ajudar o elenco a ganhar confiança para as oitavas de final da Copa Libeertadores, marcada para o próximo mês.

Para o meia Michel Bastos, um ingrediente fundamental para conseguir a vitória foi ter feito o primeiro gol logo cedo. "Faltava consciência e concentração para fazer o gol nos outros jogos. Mas hoje, logo na primeira bola que tivemos fizemos o gol e isso ajudou", comentou. O lance que abriu o placar surgiu em uma cobrança de lateral que terminou com um chute de Guerra, aos nove minutos.

Os dois próximos compromissos do Palmeiras são fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira a equipe enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e depois, no domingo, tem como adversário o Bahia, na Arena Fonte Nova.