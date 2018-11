Jogadores do Palmeiras aprontam e invadem de surpresa coletiva de Felipão

O jogo nem havia acabado e o Palmeiras vencia por apenas 1 a 0, mas mesmo assim o banco de reservas do time já era uma extensão do espaço reservado à torcida paulista em São Januário. Assim como os torcedores na arquibancada, os jogadores agitavam camisas sobre a cabeça apenas à espera do apito final. E quando o árbitro Rafael Traci soou o apito, a festa palmeirense tomou conta do gramado.

A comemoração, claro, seguiu no vestiário. Enquanto os dois técnicos davam entrevistas na sala de imprensa do São Januário, era possível ouvir os gritos dos jogadores a poucos metros. Depois, fez-se um silêncio de poucos segundos que logo teria seu motivo revelado: um grupo de atletas do Palmeiras caminhou lentamente pelos apertados corredores da parte interna do estádio e invadiu a sala onde Felipão dava sua entrevista coletiva para lhe dar um banho com água fria e isotônicos. O técnico esboçou um sorriso e largou um pouco convincente 'vocês vão ver.'

Do lado de fora, conselheiros do clube eram os mais animados, enquanto os jogadores enalteciam a conquista que, para eles, ficou com o time que mais fez por merecer. "Esse grupo entrou para a história de um clube como o Palmeiras. Me emociono porque é muito importante", disse o volante Felipe Melo. "Creio que é um ano inesquecível. Lutamos por todos os títulos. Ganhei alguns campeonatos, mas esse entra num momento importante, é o mais difícil do mundo."

Apontado por muitos como o principal jogador do campeonato, o atacante Dudu também enalteceu o grupo. "O título é merecido. É o melhor time, o melhor elenco. Demonstrou isso o campeonato inteiro e a equipe está de parabéns pelo jogo", vibrou, quando deixava o estádio. O jogador recebeu um abraço e um beijo na testa do técnico Alberto Valentim, com quem trabalhou no ano passado no próprio Palmeiras.

Minutos antes, o treinador do Vasco se demonstrou feliz pela conquista do time que, em campo, derrotou sua equipe, resultado que ainda não livra o Vasco do rebaixamento. "É um grupo que ainda, 90% ou até mais, é de jogadores com quem trabalhei e cheguei a conquistar um título. Eu queria muito que eles fossem campeões, mas com uma vitória nossa e outro resultado lá no jogo do nosso rival (tropeço do Flamengo diante do Cruzeiro). É um time que merece", disse Valentim.

Os quase 20 mil vascaínos que deixavam o estádio incomodados pela derrota do time carioca aplaudiram o time paulista. As duas torcidas conviveram de forma pacífica, sendo que não foram poucos os torcedores do Palmeiras que acabaram assistindo ao jogo em meio aos do Vasco.