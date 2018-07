Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado fora de casa

O gol marcado por Zé Roberto fez com que os jogadores do Palmeiras deixassem o gramado do Maracanã com a sensação de que nem perderam o jogo para o Fluminense. O discurso de que o time está vivo e com grandes chances de reverter a situação no Allianz Parque foi repetido diversas vezes.

"Estamos vivos, na briga. Fizemos um gol importantíssimo. Agora é decisão em casa. Saímos com um ‘golzinho’ que pode nos dar a classificação", disse o lateral-direito Lucas.

Para Zé Roberto, o gol "salvador" aconteceu muito graças as alterações feitas pelo técnico Marcelo Oliveira. "As mudanças facilitaram para termos mais posse de bola. Fizemos um gol fora de casa e conseguimos uma grande oportunidade de reverter a situação no jogo da volta", disse o meia.

O fato de já ter enfrentado o Fluminense por duas vezes na temporada - vitórias do Palmeiras por 2 a 1 e 4 a 1 - fizeram os palmeirenses entrarem mais ligados na etapa final. "Por causa do último resultado, a gente sabia que eles iriam vir com tudo", avisou Zé Roberto.

Um lance que chamou atenção durante a partida foi a discussão entre Dudu, Zé Roberto e outros jogadores, após o segundo gol do Fluminense. Lucas revelou que no vestiário a equipe também conversou bastante e se exaltou para conseguir melhorar a situação.

"Brigamos no vestiário, no sentido de discutir, claro, e conversamos para tentar melhorar o jogo e resolve os problemas. Faz parte do futebol essas discussões e o mais importante é que voltamos mais atentos", analisou. O elenco alviverde volta aos treinos amanhã e no sábado encara o Sport.