Jogadores do Palmeiras destacam união como motivo do sucesso

O Palmeiras derrotou o Avaí por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro com uma campanha quase perfeita. Em oito jogos (sem contar o duelo com o Botafogo), a equipe de Felipão tem sete vitórias e um empate. Na opinião dos atletas, o segredo para os resultados serem tão bons é a união do grupo.

"Nos fechamos, estamos todos juntos em busca de um único propósito e um grupo unido facilita muito as coisas. Por isso as vitórias estão vindo", resumiu o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, um dos destaques na vitória sobre o time catarinense.

O atacante Deyverson, que abriu o placar nesta quinta-feira, acredita que o time ainda pode melhorar depois de descansar durante a paralisação do Brasileirão para a disputa da Copa América. "Estou contente pelo gol e o mais importante foi a vitória. Estamos feliz com o momento que estamos passando. As coisas estão acontecendo e vamos atrás de melhorar ainda mais depois dos dias de descanso", comentou.

O time palmeirense vai folgar sete dias. Tempo para descansar e recuperar as energias. "Pela sequência e intensidade que estamos colocando durante as partidas, é importante relaxar um pouco. Vai ser bom para nos recuperarmos emocionalmente e fisicamente", explicou o lateral-direito Marcos Rocha.