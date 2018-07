Palmeirenses destacam vitória para esquecer queda na Copa do Brasil

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Avaí serviu, na opinião dos jogadores do Palmeiras, para mostrar que o time já esqueceu da eliminação na Copa do Brasil, ocorrida na última quarta-feira, diante do Cruzeiro. O zagueiro Edu Dracena é um dos atletas que assegura que o elenco já deixou para trás o tropeço.

“A gente não pode abalar o nosso trabalho. Quem está aqui é excelente e o futebol é algo dinâmico. Não podemos ficar lamentando a desclassificação e nem comemorando muito a vitória, porque quarta-feira tem mais”, disse o defensor, ao final da partida realizada no Allianz Parque.

Para o atacante Dudu, autor do gol que abriu o placar da partida, o torcedor do Palmeiras ainda pode esperar por coisas boas na temporada. “A gente fez um bom jogo na quarta, mas não conseguimos o resultado. Ninguém quer ser eliminado, mas agora é fazer o que fizemos hoje (sábado). Vamos almejar coisas grandes esse ano, o torcedor pode ter certeza disso.”

Em relação ao afastamento do volante Felipe Melo, os jogadores preferiram não entrar na polêmica. Dudu disse que o tema é um assunto para a diretoria. “Eu não posso falar nada. É uma posição da diretoria. Ela sabe o que está fazendo. Ficamos triste pelo Felipe, que é um cara legal, mas é uma coisa acima da gente e não podemos falar nada”, desconversou.