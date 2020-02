Jogadores do Palmeiras elogiam novo gramado sintético e dizem que piso é um 'tapete'

Os jogadores do Palmeiras aprovaram o novo campo sintético do Allianz Parque, que foi inaugurado neste domingo. Depois da vitória de virada por 3 a 1 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, os atletas fizeram vários elogios. Eles comentaram que o gramado artificial tem superfície regular e embora ainda seja uma novidade, com o tempo o elenco vai se acostumar.

"É um tapete. Não temos o que reclamar. Vamos nos adaptando a cada jogo, a cada treino. No dia a dia vamos melhorar", disse à TV Globo o atacante Luiz Adriano, autor do terceiro gol. O piso foi instalado na arena após três semanas de obras. Antes do primeiro jogo, o time teve três treinos no local para se ambientar à nova superfície. Até o fim do mês o elenco terá no centro treinamento um outro gramado artificial para utilizar nas atividades do dia a dia.

Autor do segundo gol, o meia Raphael Veiga comentou que o novo piso palmeirense é parecido ao do Athletico, clube onde jogou por empréstimo em 2018. "É um gramado bom, lógico que a gente está em adaptação ainda. Diferente daquele que a gente vinha jogando, mas vai nos ajudar muito durante os campeonatos. Se soubermos usar o gramado, podemos fazer jogos melhores", explicou.

O técnico Vanderlei Luxemburgo explicou que por ser um time técnico, o Palmeiras se beneficia por ter um gramado com superfície mais regular. "Não tem buracos no campo. A qualidade ficou boa do gramado. Dá para jogar futebol, não atrapalha. O que muda é o ritmo de jogo. Isso vai exigir uma adaptação, o que é natural", afirmou.