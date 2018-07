Jogadores do Palmeiras estão ansiosos para ver Arouca em campo

A ansiedade em ver Arouca em campo com a camisa do Palmeiras não é algo que existe apenas entre os torcedores. Os jogadores também estão eufóricos para ver uma das principais contratações da equipe para a temporada em ação, algo que deve acontecer neste domingo, na partida contra o Penapolense, em Penápolis.

"O Arouca joga demais, né? Já enfrentei ele e sei que é um excelente jogador, um cara bacana e que vai nos ajudar muito em campo. E acredito que quem atua na posição pode crescer também, porque é sempre bom contar com um líder com rodagem no futebol", explicou o lateral-direito Lucas.

Já o atacante Rafael Marques, lembra que já "sofreu" por ter que enfrentar o ex-santista, e agora pode respirar aliviado por ter a sua companhia. "Vamos ganhar muito com a entrada dele na equipe. Vocês (jornalistas) conhecem bem ele. Eu já tive a infelicidade de jogar contra ele e sei o quanto ele pode fazer a diferença. Quem tem a ganhar com tudo isso é o Palmeiras", analisou o atacante.

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou que o volante joga domingo. Após a partida contra o São Bento, no último sábado, o treinador disse que a ideia era colocar Arouca já como titular, entretanto, em um treinamento tático realizado na quarta-feira, ele resolveu deixar o atleta entre os reservas.

Caso Arouca comece como titular, Oswaldo pode colocá-lo no lugar de Robinho, que tem atuado improvisado como volante. Entretanto, o meia tem participado bastante dos jogos e a tendência é que ele continue no time. Assim, Alan Patrick e Allione são os mais cotados para perder a posição.