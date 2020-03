Jogadores do Palmeiras lamentam chances desperdiçadas após empate em Limeira

Os jogadores do Palmeiras lamentaram as inúmeras oportunidades de gols desperdiças no empate por 0 a 0 contra a Inter de Limeira, neste sábado, em Limeira (SP), pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo chega ao terceiro jogo sem vitória na competição.

O empate levou o Palmeiras aos 19 pontos - mesma pontuação do Santo André -, na segunda colocação do Grupo B. Mas o time do ABC leva vantagem no número de vitórias: 6 a 5.

O goleiro Rafael Pin, da Inter de Limeira, foi o melhor jogador em campo. Na etapa inicial, o Palmeiras teve quatro chances desperdiçadas: Luiz Adriano, Bruno Henrique, Rony e Dudu, que na melhor delas, acertou a trave.

No segundo tempo, o gol esteve próximo após o voleio de Lucas Lima, a cabeçada de Vitor Hugo, a cobrança de falta de Zé Rafael e a bomba de Rony defendida por Rafael Pin. "Criamos, tivemos quatro chances para marcar no primeiro tempo. Só faltou a gente fazer o gol mesmo", resumiu Dudu.

"Tivemos muitas oportunidades, mas infelizmente não concluímos com gol", endossou o atacante Rony, que teve duas boas chances, uma em cada tempo, mas parou em boas defesas do goleiro da Inter de Limeira.